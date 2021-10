Buon compleanno Pd!

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il PD ha compiuto 14 anni. La crisi economica del 2009, il quasi default del 2011, la crisi istituzionale del 2013, l’avvento dei populisti, le spallate alla collocazione europea dell’Italia, la pandemia. Ripensando a tutto quello che è successo in questo tempo, guai se non ci fosse stato il PD. Con tutti i nostri limiti e ritardi, con tutti gli errori che abbiamo fatto, siamo stati la forza della responsabilità e della coesione, quella attorno alla quale tutti si sono stretti quando l’Italia è stata sull’orlo del precipizio. Spesso non siamo stati in grado di dare una risposta convincente alle domande del Paese. E abbiamo anche pagato un prezzo per questo nostro approccio proteso all’interesse generale rispetto a quello di parte. Ma siamo stati il principale argine contro i tentativi di svuotamento democratico e quelli di rottura dell’unità nazionale. Siamo stati il punto di ...