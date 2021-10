Borsa: Europa piatta guarda a trimestrali e impatto prezzi (Di martedì 19 ottobre 2021) Le europee proseguono la seduta poco mosse mentre si guarda alla stagione delle trimestrali. Gli investitori stanno valutando quale sarà l'impatto dei rincari delle materie prime sui profitti delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Le europee proseguono la seduta poco mosse mentre sialla stagione delle. Gli investitori stanno valutando quale sarà l'dei rincari delle materie prime sui profitti delle ...

