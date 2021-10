Bonucci: “Lo scudetto non è arrivato più per demeriti nostri che per meriti di chi poi ha vinto” (Di martedì 19 ottobre 2021) Leonardo Bonucci, attraverso un’intervista a Prime Video, ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Zenit toccando più argomenti: “L’anno scorso la squadra giocava per Ronaldo, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo”. E poi la frecciata all’Inter: “Anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto”. FOTO: Twitter Bonucci L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Leonardo, attraverso un’intervista a Prime Video, ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Zenit toccando più argomenti: “L’anno scorso la squadra giocava per Ronaldo, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo”. E poi la frecciata all’Inter: “Anche se abbiamodue trofei, non abbiamo ottenuto losoprattutto perpiù che deidi chi poi ha”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SI7CN69 : Quel VERME di @bonucci_leo19 'Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto… - keitaB54 : @AHMEDSAIDABDE15 @lollo2315 Bastoni ha vinto uno scudetto da titolare. Deligt è riserva di Chiellini Bonucci in una… - Joselee04 : @pippo061 A parte che sto mettendo in discussione la sua esclusione dalla lista dei candidati non che deve vincere… -