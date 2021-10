Bimba di 4 anni scomparsa nella notte, era coi suoi genitori in vacanza. La scoperta choc al risveglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama Cleo Smith, ha 4 anni ed è scomparsa di notte da un campeggio australiano. La piccola era in tenda con i genitori e da quello si presuppone si pensa che sia stata rapita con tutto il sacco a pelo. Siamo nell’ovest del Paese, in quello che doveva essere un fine settimana di svago all’aria aperta. Ora in tutta l’Australia e il mondo intero, l’immagine della piccola Cleo con i suoi codini biondi, è presente praticamente ovunque. Dai social ai giornali. La foto della piccola compare da sabato, giorno della scomparsa, sui media australiani. Da quando la bambina, di appena 4 anni, è scomparsa da un campeggio dov’era in vacanza con mamma e papà, vicino a Macleod, Australia occidentale. Il triste riscontro sabato mattina, quando i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama Cleo Smith, ha 4ed èdida un campeggio australiano. La piccola era in tenda con ie da quello si presuppone si pensa che sia stata rapita con tutto il sacco a pelo. Siamo nell’ovest del Paese, in quello che doveva essere un fine settimana di svago all’aria aperta. Ora in tutta l’Australia e il mondo intero, l’immagine della piccola Cleo con icodini biondi, è presente praticamente ovunque. Dai social ai giornali. La foto della piccola compare da sabato, giorno della, sui media australiani. Da quando la bambina, di appena 4, èda un campeggio dov’era incon mamma e papà, vicino a Macleod, Australia occidentale. Il triste riscontro sabato mattina, quando i ...

RobertoBurioni : Chi si vaccina protegge se stesso e anche chi non si può vaccinare, come la mia bimba di 10 anni. Forza! - glooit : Germania, bimba di 11 anni scomparsa mentre fa jogging. La famiglia: “È vittima di una setta” leggi su Gloo… - giulia0268 : Cleo Smith, bimba di 4 anni scomparsa in un campeggio: era in tenda con i genitori - siciliafeed : Paura per l'improvvisa scomparsa di una bimba di 4 anni, Cleo: dormiva con mamma e papà, in campeggio, di mattina l… - matteomisuraca : RT @matteomisuraca: Cleo Smith, bimba di 4 anni scomparsa in un campeggio: era in tenda con i genitori -