Bimba di 4 anni scomparsa nel nulla: “Non si è allontanata da sola”. Il grido di aiuto dei genitori (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Bimba di 4 anni, Cleo Smith, è scomparsa nella notte tra venerdì e sabato in Australia da un campeggio dove si trovava in vacanza con la mamma, il papà e la sorella. A diffondere la foto è stata direttamente la polizia australiana, per aiutare le ricerche: la famiglia si trovava vicino a Macleod, nell'Australia occidentale. Cleo si sarebbe addormentata con loro nella tenda, ma quando si sono svegliati poco dopo le 6 del mattino, la figlia non c'era più. Insieme a lei sparito anche il sacco a pelo, che rende improbabile un allontanamento volontario. Nella foto diffusa dalla polizia, Cleo ha due codini e una canottiera bianca con un cuore dorato. L'immagine della Bimba sorridente ha fatto immediatamente il giro di tutto il mondo. Dopo quattro giorni di ricerche la polizia ha espresso «serie preoccupazioni» per ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) Unadi 4, Cleo Smith, ènella notte tra venerdì e sabato in Australia da un campeggio dove si trovava in vacanza con la mamma, il papà e la sorella. A diffondere la foto è stata direttamente la polizia australiana, per aiutare le ricerche: la famiglia si trovava vicino a Macleod, nell'Australia occidentale. Cleo si sarebbe addormentata con loro nella tenda, ma quando si sono svegliati poco dopo le 6 del mattino, la figlia non c'era più. Insieme a lei sparito anche il sacco a pelo, che rende improbabile un allontanamento volontario. Nella foto diffusa dalla polizia, Cleo ha due codini e una canottiera bianca con un cuore dorato. L'immagine dellasorridente ha fatto immediatamente il giro di tutto il mondo. Dopo quattro giorni di ricerche la polizia ha espresso «serie preoccupazioni» per ...

