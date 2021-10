Billy Porter attacca Harry Styles: “A lui basta essere etero e bianco” (Di martedì 19 ottobre 2021) Billy Porter non le manda a dire e nell’ultima intervista concessa al The Sunday Times ha rivendicato il merito di aver aperto un dibattito sulla neutralità degli abiti. L’attore infatti si è presentato su diversi red carpet in abiti considerati fino ad oggi “femminili”. Il protagonista di Pose però non accetta che Vogue America abbia deciso di piazzare in copertina Harry Styles in abito lungo al posto suo. Billy Porter: “Ad Harry non importa, lui lo fa soltanto perché è la cosa giusta da fare”. “Io ho cambiato le regole del gioco. Sono stato io a cambiare tutto questo e lo rivendico. E questa faccenda non riguarda il mio ego, ma è solo un fatto. Io sono stato il primo a fare questa cosa, mentre ormai lo fanno tutti. Sento che l’industria della moda ha accettato me ... Leggi su biccy (Di martedì 19 ottobre 2021)non le manda a dire e nell’ultima intervista concessa al The Sunday Times ha rivendicato il merito di aver aperto un dibattito sulla neutralità degli abiti. L’attore infatti si è presentato su diversi red carpet in abiti considerati fino ad oggi “femminili”. Il protagonista di Pose però non accetta che Vogue America abbia deciso di piazzare in copertinain abito lungo al posto suo.: “Adnon importa, lui lo fa soltanto perché è la cosa giusta da fare”. “Io ho cambiato le regole del gioco. Sono stato io a cambiare tutto questo e lo rivendico. E questa faccenda non riguarda il mio ego, ma è solo un fatto. Io sono stato il primo a fare questa cosa, mentre ormai lo fanno tutti. Sento che l’industria della moda ha accettato me ...

