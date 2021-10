Aggressione a Facchinetti da parte di McGregor | parla Benjamin Mascolo

(Di martedì 19 ottobre 2021) Prosegue la vicenda della denuncia di Francescoa Conor: l’ex dj nei giorni precedenti ha dichiarato di esser stato aggredito dal campione di arti marziali. In queste ore si è espresso: l’attore era presente al momento dell’e ha condiviso la sua testimonianza sui social. Francesco, nei giorni precedenti, ha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram di essere stato aggredito dal campione di arti marziali Conor. Tutto ciò è accaduto la sera di sabato 16 ottobre: si trovavano nel lussuoso Hotel The St. Regis Rome quandoha colpito senza nessun motivosul viso.era insieme alla moglie Wilma ...

Francescoè ancora sotto choc per l'immotivata del campione di arti marziali miste Conor McGregor, che lo ha preso a pugni spaccandogli un labbro durante una festa. Benji Mascolo, che ...Francescoè tornato a parlare dell'subita da Conor McGregor durante il suo programma su Radio 105, e si è dimostrato tenace nel voler perseguire la giustizia. L'del campione ...Si infittisce il giallo del ko di Francesco Facchinetti, colpito da un pugno dal campione di MMA Conir McGregor al termine di una serata in ...Sta tenendo banco da domenica l'aggressione di Conor McGregor ai danni di Francesco Facchinetti. Facchinetti aggredito da McGregor reclama il video dell'accaduto McGregor si trovava nella Capitale per ...