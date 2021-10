Wanda Nara in crisi con Icardi lei sui social mi piace di più la mano senza anello

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - LukDer1995 : RT @vivianobagnardi: #Wanda che chiama troia una donna perché trovata a letto con #icardi ... E Wanda cosa faceva a letto con Icardi mentr… - AlfonsoFofo60 : RT @MinolloO: Una cosa è certa sulla questione Icardi-Nara Diego su di lui ha sempre avuto ragione #Wanda - ETGazzetta : 'Vorrei incontrarti al discoteca': il messaggio scoperto da Wanda Nara -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Soltanto nella giornata di ieri era apparsa una notizia secondo cuie Mauro Icardi si fossero lasciati per via di un tradimento da parte del campione ai danni della sua tanto amata moglie. La notizia aveva colto tutti di sorpresa, anche perché la coppia ...... Mauro Icardi -mostra orgogliosa la propria mano senza fede , Mauro Icardi invece sembra meno sereno e equilibrato. L'Equipe dà notizia che, dopo aver saltato l'allenamento di ...Wanda Nara-Icardi: è tornato il sereno? Il calciatore pubblica sulle storie di Instagram una foto insieme con tanto di cuori, segno di pace?Wanda Nara contro Mauro Icardi su Instagram: "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro**". Sparite le foto con il marito ...