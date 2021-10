Traffico Roma del 18-10-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo in carreggiata esterna chiuso in entrata allo svincolo di via Ardeatina la causa un incidente al momento segnalate code tra via Ostiense Appia si infila anche in interna tra l’uscita per la Firenzee Prenestina è ancora tra Casilina e Appia sulla tangenziale incolonnamenti Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni cos’è anche in direzione Foro Italico stavolta per un incidente tra via Tiburtina e via Nomentana in città diversi gli incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale su via della Magliana all’altezza di via del Fosso della Magliana lungo via Lucio Papirio in prossimità di viale Anicio Gallo e su Viale maresciallo pilsudski all’altezza di Viale Tiziano chiusa per lavori tra le 22 e le 6 la galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico ...