"The Challenge", tornano sulla terra i membri del cast (Di lunedì 18 ottobre 2021) "The Challenge", il primo film girato nello spazio ha terminato i lavori sulla stazione spaziale internazionale. Il cast dopo 12 giorni di viaggio, sono tornati sulla terra. Dopo 12 giorni di riprese, il cast di The Challenge ha abbandonato la Stazione Spaziale Internazionale, che si è trasformata per la prima volta in un set cinematografico da record. Si tratta della prima pellicola girata nello spazio. I membri della troupe, che erano partiti il 5 ottobre, sono atterrati nel Kazakistan a bordo di una navicella il 17 ottobre. A viaggiare in particolare sono stati il regista del film, Kim Shipenko, l'attrice Yulia Peresild, che sono atterrati insieme all'astronauta Oleg Novitski. Hanno lasciato nella stazione ...

UniMoviesBlog : Finite le riprese di #TheChallenge, il film russo girato nello spazio - DiplomacyinRome : RT @IsraelinItaly: Segui LIVE l'intervento di Avi Warshavsky, ceo di @MindCET, centro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nel setto… - IsraelinItaly : Segui LIVE l'intervento di Avi Warshavsky, ceo di @MindCET, centro per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nel… - FutureEduModena : ?? Oggi, 18 ottobre alle 11, Donatella Solda ospite al @DiplomacyinRome per parlare di 'Ed Tech: the challenge for a… - uozzart : Dopo dodici giorni in orbita, si sono concluse le riprese di 'The challenge', il primo film girato nello spazio. La… -