Terremoto nel Maceratese | scossa di magnitudo 3 8 a pochi chilometri da Visso

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La terra ritorna a tremare nel Centro Italia: unasismica di3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata akm da, a una profondità di 10 km. Ilè stato avvertito anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata. Nelle casette d’emergenza ‘Sae’ lasi è sentita però distintamente e un po’ di preoccupazione si è diffusa nella popolazione già pesantemente provata dal sisma del 2016. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.