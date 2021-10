Sui livelli della vigilia la Borsa di New York (Di lunedì 18 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Prosegue senza grandi scossoni la seduta a Wall Street, con l’attenzione degli investitori che resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali delle società. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.480 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,54%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,23%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+0,78%), energia (+0,58%) e informatica (+0,45%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-0,69%) e utilities (-0,64%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+2,15%), Home Depot (+1,20%), Wal-Mart (+0,73%) e Microsoft ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Tele) – Prosegue senza grandi scossoni la seduta a Wall Street, con l’attenzione degli investitori che resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali delle società. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.480 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,54%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,23%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+0,78%), energia (+0,58%) e informatica (+0,45%). Tra i peggiorilista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-0,69%) e utilities (-0,64%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+2,15%), Home Depot (+1,20%), Wal-Mart (+0,73%) e Microsoft ...

In ribasso tutti i mercati europei Sul mercato valutario, stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L' Oro è sostanzialmente stabile su 1.768,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (...

