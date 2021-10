Su Discovery+ arriva il documentario Controlling Britney Spears (Di lunedì 18 ottobre 2021) A poche settimane dall’udienza che ha ufficialmente liberato Britney Spears dalla custodia legale del padre, il 17 ottobre è sbarcato su Discovery+ Controlling Britney Spears, un documentario che racconta la storia della conservatorship che Jamie ha esercitato sulla figlia per ben 13 anni. La docu-inchiesta ha gli stessi produttori di Framing Britney Spears, uscito nel febbraio 2021 per il ci­clo te­le­vi­si­vo The New York Ti­mes Pre­sen­ts. Il nuovo documentario ripercorre l’esperienza della pop star nei lunghi anni in cui il padre l’ha tenuta sotto stretto controllo in ogni aspetto della sua vita quotidiana. Un’inchiesta in cui emergono dettagli inquietanti di una tutela legale che si è trasformata in un vero e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) A poche settimane dall’udienza che ha ufficialmente liberatodalla custodia legale del padre, il 17 ottobre è sbarcato su, unche racconta la storia della conservatorship che Jamie ha esercitato sulla figlia per ben 13 anni. La docu-inchiesta ha gli stessi produttori di Framing, uscito nel febbraio 2021 per il ci­clo te­le­vi­si­vo The New York Ti­mes Pre­sen­ts. Il nuovoripercorre l’esperienza della pop star nei lunghi anni in cui il padre l’ha tenuta sotto stretto controllo in ogni aspetto della sua vita quotidiana. Un’inchiesta in cui emergono dettagli inquietanti di una tutela legale che si è trasformata in un vero e ...

