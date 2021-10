STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE: QUANDO VA IN ONDA, CAST E TRAMA DELLA SERIE DI CANALE 5 (Di lunedì 18 ottobre 2021) “STORIA di una FAMIGLIA PERBENE” è la nuova SERIE di CANALE 5. Tratta dal romanzo di Rosa Ventrella, vede il ritorno di una delle attrici più amate dal pubblico Mediaset: Simona Cavallari, assente da 7 anni dal piccolo schermo se si eccettua la presenza in un episodio di Don Matteo l’anno scorso. Ora torna protagonista accanto a Giuseppe Zeno in STORIA di una FAMIGLIA PERBENE. I protagonisti giovani sono Federica Torchetti (“La Scuola Cattolica”) nei panni di Maria De Santis detta Malacarne. Al suo fianco Michele Straziota, interpretato da Carmine Buschini, il Leo di “Braccialetti Rossi” e attualmente su Rai1 con “Cuori”. Regia di Stefano Reali. STORIA di una FAMIGLIA PERBENE (4 puntate) andrà in ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) “di una” è la nuovadi5. Tratta dal romanzo di Rosa Ventrella, vede il ritorno di una delle attrici più amate dal pubblico Mediaset: Simona Cavallari, assente da 7 anni dal piccolo schermo se si eccettua la presenza in un episodio di Don Matteo l’anno scorso. Ora torna protagonista accanto a Giuseppe Zeno indi una. I protagonisti giovani sono Federica Torchetti (“La Scuola Cattolica”) nei panni di Maria De Santis detta Malacarne. Al suo fianco Michele Straziota, interpretato da Carmine Buschini, il Leo di “Braccialetti Rossi” e attualmente su Rai1 con “Cuori”. Regia di Stefano Reali.di una(4 puntate) andrà in ...

Advertising

LegaSalvini : Massimo #Cacciari: “Il pericolo fascista è una farsa. Basterebbe studiare un po’ di storia per capirlo” - DSantanche : Una storia di dignità, povertà e onestà. Speriamo diventi anche una storia di riscatto. Una parte sempre più import… - gennaromigliore : I vergognosi e pericolosi attacchi alla Senatrice #LilianaSegre della piazza No green pass di Bologna qualificano i… - PaternuostoAnna : @hann Un film molto intenso , una storia di amore e devozione di una madre nei confronti di una figlia che solo all… - JUVEN_TV : In tutta onestà, mi dà un po' fastidio che un mito della storia bianconera come Tardelli (uno dei miei idoli, sia c… -