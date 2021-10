Sfera Ebbasta è il cantante più cliccato su YouTube nell'ultima settimana. Ecco la TOP - TEN

Advertising

naples___1926 : Ecco un brano per te… TU MI HAI CAPITO (feat. Sfera Ebbasta) di Madame - SkyTG24 : Sfera Ebbasta, il testo di “Uhlala” nuovo singolo - RadioNovesei96 : Madame - TU MI HAI CAPITO (feat. Sfera Ebbasta) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Madame & Sfera Ebbasta - TU MI HAI CAPITO - RADIOEFFEITALIA : Capo Plaza - Demonio (feat. Sfera Ebbasta) -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Gazzetta del Sud

Sfiorando gli 8 milioni di ascolti per i propri contenuti,si riprende la vetta della classifica degli artisti più cliccati su YouTube in Italia nell'ultima settimana ; un'impennata dovuta certamente al successo di tre featuring con i quali ...Da venerdì 15 ottobre i fan dipossono finalmente ascoltare tutte le volte che vorranno "UHLALA", canzone presente nel film diretto da Pepsy Romanoff Famoso. Il testo del brano è il racconto tra il passato e il ...Sfiorando gli 8 milioni di ascolti per i propri contenuti, Sfera Ebbasta si riprende la vetta della classifica degli artisti più cliccati su YouTube in Italia ...Da venerdì 15 ottobre i fan di Sfera Ebbasta possono finalmente ascoltare tutte le volte che vorranno "UHLALA", canzone presente nel film diretto da Pepsy Romanoff Famoso. Il testo del brano è il racc ...