Roma, paura al Prenestino: rissa tra stranieri a colpi di spranga e cocci di vetro. Sangue sull’asfalto (Di lunedì 18 ottobre 2021) paura al Prenestino: cocci di vetro, spranghe e sci di Sangue a Roma nei cento metri che congiungono via Alberto da Giussano con via Prenestina. Sono i resti di una scena dell’orrore andata in scena all’alba di questo lunedì. A mettere insieme i tasselli di quanto accaduto in una apitale fuori controllo è la polizia di Stato, sul posto con 8 volanti. Sono stati i residenti ad allertare le forze dell’ordine. Si era parlato inizialmente di un morto, per fortuna la notizia è stata poi smentita. paura al Prenestino: strada lastricata di Sangue C’è ancora molto riserbo, di quanto accaduto si sa poco. E’ RomaToday a mettere indieme i tasselli di questa scena di ordinaria follia: la rissa sarebbe iniziati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021)aldi, spranghe e sci dinei cento metri che congiungono via Alberto da Giussano con via Prenestina. Sono i resti di una scena dell’orrore andata in scena all’alba di questo lunedì. A mettere insieme i tasselli di quanto accaduto in una apitale fuori controllo è la polizia di Stato, sul posto con 8 volanti. Sono stati i residenti ad allertare le forze dell’ordine. Si era parlato inizialmente di un morto, per fortuna la notizia è stata poi smentita.al: strada lastricata diC’è ancora molto riserbo, di quanto accaduto si sa poco. E’Today a mettere indieme i tasselli di questa scena di ordinaria follia: lasarebbe iniziati ...

