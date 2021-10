Roma, ancora un colpo dell'inafferrabile 'banda dei 4': negozianti terrorizzati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come si vede nelle immagini esclusive contenute nel filmato da vedere sul sito Leggo.it, la banda dei 4 si muove come un commando militare ben addestrato. Le saracinesche vengono forzate con un piede ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come si vede nelle immagini esclusive contenute nel filmato da vedere sul sito Leggo.it, ladei 4 si muove come un commando militare ben addestrato. Le saracinesche vengono forzate con un piede ...

Advertising

AlessiaMorani : Quando sentite qualcuno che ha ancora la faccia tosta di dire che “il fascismo ha fatto anche cose buone” ricordate… - Eurosport_IT : S-E-S-S-A-N-T-A-S-E-T-T-E ?????? Conegliano schianta Roma 3-0 e conquista la sessantasettesima vittoria consecutiva i… - DAZN_IT : Juve, quattro di fila! Ancora tre punti, basta Kean per battere la Roma ?? #DAZN #SerieATIM #JuveRoma - DaniOcean12 : RT @Lupetto979: Me rode il culo ancora più di ieri sera, ma ancora più orgoglioso di essere Romanista! Una settimana e torno al tuo fianco… - Lupetto979 : Me rode il culo ancora più di ieri sera, ma ancora più orgoglioso di essere Romanista! Una settimana e torno al tuo… -