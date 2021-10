Racket nei mercati ortofrutticoli | minacce e attentati a chi ostacolava i clan

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 18 ottobre 2021)nei, in un servizio di Mi manda Rai 3, il maggiore Antonio De Lise, ha raccontato il grosso giro di affari nelle mani deiIl maggiore Antonio De Lise, Comandante del Nucleo Investigativo di Latina e già alla guida della compagnia dei militari dell’Arma di Giugliano, ha scoperto un nuovo giro di affari nella mani deie delle organizzazioni criminali. L’uomo ha spiegato tutto in un servizio andato in onda dal programma Mi Manda Rai Tre. Il militare ha raccontato di affari della camorra in un settore che riesce a fatturare oltre 50 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale. Il nuovo fenomeno viene definito ‘Agromafie’, nuova frontiera criminale nell’agricoltura. Il maggiore ha spiegato che l’aumento dei prezzi si aggira intorno al 15%, ...