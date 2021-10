PlayStation Store su PS5 ha ora una sezione dedicata ai giochi usciti di recente

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sony Interactive Entertainment ha aggiunto una nuovaalsu PS5, che mostra i nuovidisponibili per la console. A sottolineare il cambiamento è stato nientemeno che il boss diIndies, Shuhei Yoshida. Da adesso, i giocatori che entreranno all'interno del, potranno trovare in basso la"nuovi" e ancora più sotto sarà presente la"Novità di questa settimana". Scorrendo fino alla fine dell'elenco deinuovi ci sarà l'opzione "Mostra tutto": cliccando lì si aprirà una pagina in cui verranno mostrati tutti i nuovi(compresi gli indie) lanciatimente. Leggi altro...

