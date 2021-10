Per la Fornero il reddito di cittadinanza "ha funzionato" ma "va rivisto" (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Il reddito di cittadinanza certamente non ha sconfitto la povertà e poi ha clamorosamente fallito sulle politiche attive. Ma è stato utile, ora va rivisto e vanno eliminati gli sprechi", quanto a Quota 100, invece, "è una controriforma in cui tante persone finiscono ingabbiate. Giusto abbandonarla, però il nuovo scivolo andava introdotto prima". Lo sostiene l'ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero in un'intervista a La Stampa, secondo la quale "ci vuole pazienza" perchè "serve il dialogo" in quanto "abbiamo bisogno di rifare molte cose. C'è da ristrutturare il Paese". A partire dall'"istruzione, alla formazione e alla ricerca, terreni su cui siamo molto indietro perchè è da decenni che abbiamo svilito istruzione formazione professionale, mentre oggi se c'è uno sviluppo sostenibile è quello che ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - "Ildicertamente non ha sconfitto la povertà e poi ha clamorosamente fallito sulle politiche attive. Ma è stato utile, ora vae vanno eliminati gli sprechi", quanto a Quota 100, invece, "è una controriforma in cui tante persone finiscono ingabbiate. Giusto abbandonarla, però il nuovo scivolo andava introdotto prima". Lo sostiene l'ex ministro del Welfare del governo Monti Elsain un'intervista a La Stampa, secondo la quale "ci vuole pazienza" perchè "serve il dialogo" in quanto "abbiamo bisogno di rifare molte cose. C'è da ristrutturare il Paese". A partire dall'"istruzione, alla formazione e alla ricerca, terreni su cui siamo molto indietro perchè è da decenni che abbiamo svilito istruzione formazione professionale, mentre oggi se c'è uno sviluppo sostenibile è quello che ...

