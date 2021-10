“Non posso andare oltre”. GF Vip, tra i due concorrenti l’amore stenta: “Mi piaci però…” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’amicizia molto particolare è quella che sta legando nella Casa del Grande Fratello Vip Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due si sono pian piano avvicinati, ma negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi non propriamente positivi: se Nicola non ha esitato a dichiararsi, la showgirl ha preferito fare un passo indietro. Dopo il bacio che si erano dati sembrava potesse nascere un amore tra i due, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Poco prima della festa che si è tenuta nella Casa, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono appartati e si sono concessi qualche attimo di quello che sta succedendo tra loro in questi giorni. Il figlio di Patrizia Mirigliani ne ha approfittato per dichiararsi in modo esplicito: “Sono diretto e dico quello che penso, sono molto sicuro di me stesso. Non è che ti amo, innamorarsi di una persona è diverso. Sono cose che tu senti, già per il fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’amicizia molto particolare è quella che sta legando nella Casa del Grande Fratello Vip Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due si sono pian piano avvicinati, ma negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi non propriamente positivi: se Nicola non ha esitato a dichiararsi, la showgirl ha preferito fare un passo indietro. Dopo il bacio che si erano dati sembrava potesse nascere un amore tra i due, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Poco prima della festa che si è tenuta nella Casa, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono appartati e si sono concessi qualche attimo di quello che sta succedendo tra loro in questi giorni. Il figlio di Patrizia Mirigliani ne ha approfittato per dichiararsi in modo esplicito: “Sono diretto e dico quello che penso, sono molto sicuro di me stesso. Non è che ti amo, innamorarsi di una persona è diverso. Sono cose che tu senti, già per il fatto ...

