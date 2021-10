Napoli, Manfredi proclamato sindaco: Dedico la fascia tricolore ai più fragili, in settimana la Giunta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gaetano Manfredi è stato proclamato sindaco di Napoli. La cerimonia di proclamazione si è tenuta questa mattina nella Sala Arengario del Palazzo di Giustizia di Napoli. Manfredi ha preso la parola ringraziando Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli, e “tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo risultato. Sono consapevole dell’onere della carica che assumo oggi – ha aggiunto Manfredi – ma anche profondamente convinto che la città senta la necessità di una grande ripartenza. Su questo ci sarà il mio massimo impegno”. “E’ un momento di grande emozione – scrive Manfredi su Facebook – Dedico questa fascia tricolore a tutti i cittadini, soprattutto ai più ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gaetanoè statodi. La cerimonia di proclamazione si è tenuta questa mattina nella Sala Arengario del Palazzo di Giustizia diha preso la parola ringraziando Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di, e “tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo risultato. Sono consapevole dell’onere della carica che assumo oggi – ha aggiunto– ma anche profondamente convinto che la città senta la necessità di una grande ripartenza. Su questo ci sarà il mio massimo impegno”. “E’ un momento di grande emozione – scrivesu Facebook –questaa tutti i cittadini, soprattutto ai più ...

