Motori Minarelli, accordo sindacale per flessibilità produttiva e occupazione stabile

Bologna, 18 ott. - Dopo l'acquisizione ad inizio 2021 da parte di Fantic Motor del 100% delle azioni di Motori Minarelli spa tra i primi punti in agenda da parte della nuova proprietà, che mira a migliorare il posizionamento strategico e tecnologico dei suoi prodotti puntando sull'eccellenza del polo Motoristico bolognese, c'era la salvaguardia dei livelli occupazionali. Obiettivo raggiunto con soddisfazione tra le parti attraverso l'accordo sindacale che prevede una maggior capacità di adattarsi alle esigenze di mercato garantendo, nel contempo, un incremento del livello occupazionale stabile. Questo grazie al consolidamento della collaborazione tra management, lavoratori e rappresentanti ooss/rsu in Motori Minarelli.

Motori Minarelli, accordo sindacale per flessibilità produttiva e occupazione stabile

Bologna, 18 ott. - Dopo l'acquisizione ad inizio 2021 da parte di Fantic Motor del 100% delle azioni di Motori Minarelli spa tra i primi punti in agenda da parte della nuova proprietà, che mira a migliorare il posizionamento strategico e tecnologico dei suoi prodotti puntando sull'eccellenza del polo

Motori Minarelli, siglato l'accordo sindacale: crescono i livelli occupazionali

Arrivano importanti novità per Motori Minarelli. Dopo essere stata acquisitia a inizio 2021 da Fantic Motor, sono stati salvaguardati i livelli occupazionali dei dipendenti del marchio bolognese, grazie all'accordo sindacale

La Motori Minarelli Bologna torna a crescere e assume

