Morto Angelo Licheri | fu l’uomo che tentò di salvare Alfredino

Leggi su chenews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è spento, un eroe della storia nostrana.con tutte le sue forze diil piccoloRampi.RampiLa notizia della scomparsa dista colpendo tutta l’Italia.nella casa di riposo San Giuseppe a Nettuno. Molti ricorderanno per l’incredibile vicenda che l’ha portato a compiere un gesto eroico. Il caso è quello diRampi caduto in un pozzo. Era una giornata di giugno del 1981 e il piccoloprecipitò in un pozzo. Un caso che fece discutere per la sua scarsa gestione e organizzazione.si rese protagonista di ...