Libero: Osimhen è l’unico centravanti da scudetto in Italia, come Lukaku lo scorso anno (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Napoli è l’unica squadra a punteggio pieno nei cinque grandi campionati europei. Lo è per due motivi. Il primo è che ha trovato fin dal principio la migliore forma di tutti i suoi giocatori. Il secondo è Osimhen, l’unico centravanti in Italia capace di fare la differenza anche quando non segna, come Lukaku lo scorso anno”. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. Non ci sono solo i gol, per il nigeriano. Le cui parole al termine della gara contro il Torino dimostrano come stia vivendo la stagione, “come abbia motivazioni diverse rispetto a tutti gli altri”. “Osimhen, come un anno fa Lukaku, sembra aver abbracciato una missione, nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Napoli è l’unica squadra a punteggio pieno nei cinque grandi campionati europei. Lo è per due motivi. Il primo è che ha trovato fin dal principio la migliore forma di tutti i suoi giocatori. Il secondo èincapace di fare la differenza anche quando non segna,lo”. Lo scrive, su, Claudio Savelli. Non ci sono solo i gol, per il nigeriano. Le cui parole al termine della gara contro il Torino dimostranostia vivendo la stagione, “abbia motivazioni diverse rispetto a tutti gli altri”. “unfa, sembra aver abbracciato una missione, nella ...

Advertising

napolista : Libero: Osimhen è l’unico centravanti da scudetto in Italia, come Lukaku lo scorso anno E’ capace di fare la diffe… - ParliamoDiNews : Serie A, Osimhen fa volare il Napoli, 1-0 al Toro e ritorno in vetta alla classifica – Libero Quotidiano #serie… - ParliamoDiNews : Calcio: Osimhen stende il Torino, 8/a vittoria di fila per il Napoli che resta primo a +2 sul Milan – Libero Quotid… - ParliamoDiNews : Napoli a punteggio pieno, Osimhen piega il Torino – Libero Quotidiano #napoli #punteggio #osimhen #piega #torino… -