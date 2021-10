Lecce vs Perugia | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 ottobre 2021)vsè una delle partite della nona giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si incontreranno sabato 23 ottobre alle 14.00 allo stadio Via del Mare. Sarà possibile seguire la partita sui canali DAZN. Come si presentano le due? Chi riuscirà a guadagnare i tre punti? Pisa vs Pordenone (probabilie Tv)vs: come si presentano le squadre?si presentano a questa nona giornata di campionato con due situazioni simili alle spalle. Entrambe le squadre infatti, si trovano all’interno dei primi otto posti in classifica. I padroni di casa sono terzi mentre gli ospiti settimi. I tre punti che potrebbero guadagnare con questa sfida, sono molto importanti per cercare di rimanere ...