Le galassie più grandi mangiano le più piccole

(Di lunedì 18 ottobre 2021) I risultati ottenuti confermano così l'ipotesi che i processi di formazione dellesono simili a tutti i livelli, aprendo la strada a nuove possibilità per lo studio di queste dinamiche anche oltre i confini della Via Lattea

Anche lesatellite crescono 'mangiando'piccole. Lo dimostra un nuovo studio, realizzato da ricercatori dell'Università di Bologna e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ha individuato per la prima volta, all'...Come fanno a crescere le? "Mangiando"piccole. E questo non vale solo per le grandiche inglobano le lorosatellite. Ma le stessesatellite, a loro volta, sono in grado attirare e inglobare al loro ...