La produzione di Amici pubblica un comunicato ufficiale: "Circola un'assurda polemica" (Di lunedì 18 ottobre 2021) La produzione di Amici ha deciso di rispondere con un comunicato ufficiale ad una presunta polemica esplosa online in seguito ad un taglio del brano Malafemmena di Totò, ballato la scorsa settimana dall'alunno Mattia. ? Per rientrare nel minutaggio imposto dalla produzione, la canzone di Totò è stata tagliata escludendo la frase "Femmena / Tu si' na Malafemmena / Chi st'uocchie hê fatto chiagnere / Lacreme 'e 'nfamitá" e proprio per questo Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture se ne è lamentato. La notizia è stata ripresa da varie testate giornalistiche ed oggi, per mettere una pietra sopra e far tacere le malelingue, Maria De Filippi insieme alla produzione di Amici ha rilasciato via social un comunicato

