Jo Squillo fa lo sciopero della fame per Chico Forti: Sophie e Raffaella aderiscono e poi mangiano di nascosto (Di lunedì 18 ottobre 2021) La battaglia di Jo Squillo nella casa del Grande Fratello VIP 6 potrebbe essere condivisibile se fatta con altri toni. E' molto importante capire che si deve parlare al pubblico della storia di Chico Forti, che è giusto lanciare dei messaggi e che lo si può fare anche da un programma come il GF. Ma parlare ad Alfonso Signorini come se fosse un ministro e il presidente della Repubblica, pensando che abbia un qualche potere in merito, è parecchio imbarazzante ed è per questo che quello che sta facendo Jo cade nel ridicolo. Se inizi lo sciopero della fame e le tue compagne aderiscono dicendo "si facciamolo così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre" ti devi rendere conto che stai sbagliando alla grande e che forse dovresti anche ...

Laura76206014 : RT @VoceDelTrentino: Jo Squillo, sciopero della fame per Chico Forti. Alessia Ambrosi attacca Di Maio: «Un ridicolo essere, un buffone» - h… - zazoomblog : Raffaella Fico e Sophie fanno lo sciopero della fame con Jo Squillo ma poi lo interrompono e mangiano di nascosto -… - ParliamoDiNews : Raffaella Fico e Sophie fanno lo sciopero della fame con Jo Squillo, ma poi lo interrompono e mangiano di nascosto… - emato64 : RT @forti_chico: #17ottobre #chicoforti: Jo Squillo in sciopero della fame al Grande Fratello Vip. Appello della cantante al governo itali… - simonefurlan1 : RT @forti_chico: #17ottobre #chicoforti: Jo Squillo in sciopero della fame al Grande Fratello Vip. Appello della cantante al governo itali… -