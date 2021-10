In India sono morte almeno 25 persone per inondazioni e frane (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra venerdì e domenica sono morte almeno 25 persone nel Kerala, uno stato dell’India meridionale, a causa di frane e inondazioni causate dalle forti piogge che hanno interessato l’area. Le alluvioni hanno distrutto moltissime case e inondato i mezzi di Leggi su ilpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra venerdì e domenica25nel Kerala, uno stato dell’meridionale, a causa dicausate dalle forti piogge che hanno interessato l’area. Le alluvioni hanno distrutto moltissime case e inondato i mezzi di

Advertising

ItalObserver : @MrBonghanow Non sbandierano di certo, ma perfino in India ci sono registri di decessi per tutte le cause o si poss… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In India sono morte almeno 25 persone per inondazioni e frane - UnimondoOrg : RT @ilpost: In India sono morte almeno 25 persone per inondazioni e frane - ilpost : In India sono morte almeno 25 persone per inondazioni e frane - PAPER0GA : @meriadocco @Uncino @MinelliFlavio @cresce_m @creuscher @CharlyMatt Io sono andato in India proprio per vedere se e… -