Green Pass obbligatorio | scaricate oltre 100 milioni di certificazioni | disagi per la “corsa ai tamponi”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quella di oggi sarà una giornata di prova per il. Dopo lo scatto dell’obbligo per i lavoratori iniziato lo scorso venerdì 15 ottobre, le prenotazioni deisono aumentate e già ieri si sono formate le prime code in molte farmacie d’Italia. A far discutere sono anche i costi dei test, che rischiano di mettere in serie difficoltà molti cittadini.: la “ai” creaLeverdiin questi giorni hanno superato la quota di 100e solo fra giovedì e sabato sono stati 2,5emessi. Questi risultati non segnalano però un’impennata ...

TRIESTE. La polizia al porto di Trieste sta sgomberando il presidio "No". Si intensificano i lanci con gli idranti dopo aver invitato i presenti a disperdersi "in nome della legge". Partite anche le prime cariche della polizia con manganellate. Ma i ...Dopo l'entrata in vigore di venerdì 15 ottobre, inizia oggi la prima settimana di lavoro con ilobbligatorio nei luoghi di lavoro. I certificati scaricati in Italia hanno superato quota 100 milioni e lo "sprint" si è registrato proprio tra il 14 ed il16 ottobre, quando sono stati ...Trasporto pubblico regolare a Napoli nel primo lunedì in cui tutti i lavoratori sono tenuti a esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro. Dall'inizio del servizio non si ...(LaPresse) Le forze dell'ordine hanno iniziato lo sgombero dei manifestanti no green pass al porto di Trieste che proseguono la loro protesta ...