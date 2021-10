Green pass | al porto di Trieste sgomberato varco 4 Ancora proteste DIRETTA

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo alcune ore di tensione, il4 deldiè stato. I manifestanti si trovano ora nel parcheggio in fondo alla zona presidiata da venerdì scorso per lecontro il(TUTTE LE NEWS SUL COVID LIVE). I presenti, in un primo momento, si sono rifiutati di allontanarsi. Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti e successivamente si sono avvicinate lentamente ai manifestanti, per poi iniziare alcune piccole cariche, fino ad avanzare progressivamente (LE FOTO).

Sono al momento un centinaio i manifestanti 'No' che stanno manifestando in piazza Martiri della Libertà a Pisa contro l'obbligo della carta verde nel giorno della visita in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente di Coldiretti: "Il 25% dei braccianti agricoli non può lavorare, serve manodopera. Se la protesta dei trasporti dovesse continuare sarà difficile fare la spesa. E all'estero non vedono l'... Lunedì 18 Ottobre 2021, 09:15. Il numero di Green Pass scaricati in Italia ha superato la quota di 100 milioni mentre il Paese si prepara alla prova del rientro dal fine settimana dopo d ... Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi.