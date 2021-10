Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Serber picchia il collo, Heduit si inserisce ai vertici. Devillard stecca (Di lunedì 18 ottobre 2021) La settima suddivisione non cambia di molto il quadro della situazione nelle qualificazioni ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Le francesi hanno un po’ deluso le aspettative della vigilia. Carolann Heduit ha pagato un grave errore alla trave (ha messo le mani sull’attrezzo durante una serie acrobatica, 12.366) e ha commesso anche qualche imprecisione al corpo libero (12.733), dopo un buon avvio tra volteggio (14.300) e parallele asimmetriche (13.366). La transalpina ha totalizzato 52.765 punti, validi per inserirsi al momentaneo sesto posto nel concorso generale individuale. Fa notizia la bruttissima caduta di Celia Serber alla trave: ha sbagliato la preparazione all’uscita e ha sbattuto fortemente il collo, anche se non sembra nulla di grave. Coline ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) La settima suddivisione non cambia di molto il quadro della situazione nelle qualificazioni aidi. Le francesi hanno un po’ deluso le aspettative della vigilia. Carolannha pagato un grave errore alla trave (ha messo le mani sull’attrezzo durante una serie acrobatica, 12.366) e ha commesso anche qualche imprecisione al corpo libero (12.733), dopo un buon avvio tra volteggio (14.300) e parallele asimmetriche (13.366). La transalpina ha totalizzato 52.765 punti, validi per inserirsi al momentaneo sesto posto nel concorso generale individuale. Fa notizia la bruttissima caduta di Celiaalla trave: ha sbagliato la preparazione all’uscita e ha sbattuto fortemente il, anche se non sembra nulla di grave. Coline ...

Advertising

inhyperuranium : ma dove si possono seguire i mondiali di ginnastica artistica? - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera nel volteggio di D’Amato e nelle parallele di Io… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia decollo parziale. Iorio ok cadute delle D’Amato. Ora gli… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia inizia le qualifiche! Fate all’assalto - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio super alle parallele cadute per le gemelle D’Amato e Caro… -