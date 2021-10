GFVip, Sophie Codegoni e l’addio a Gianmaria Antinolfi: «Mille casini, di te non mi fido» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip sembra calare il sipario sulla “simpatia” fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’ex tronista Sophie Codegoni infatti, dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni, ha messo in chiaro le cose con il coinquilino Gianmaria Antinolfi: «Hai Mille casini, di te non mi fido!». GFVip, Sophie Codegoni e l’addio a Gianmaria Antinolfi Al Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ferma le romantiche avances di Gianmaria Antinolfi. Gianmaria, già fidanzato della coinquilina Soleil Sorgè, ha dichiarato all’ex ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip sembra calare il sipario sulla “simpatia” fra. L’ex tronistainfatti, dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni, ha messo in chiaro le cose con il coinquilino: «Hai, di te non mi!».Al Grande Fratello Vipferma le romantiche avances di, già fidanzato della coinquilina Soleil Sorgè, ha dichiarato all’ex ...

Advertising

GrandeFratello : L’amore sembra rifiorire nella Casa di #GFVIP: da un lato Nicola corteggia in maniera serrata Miriana, dall'altro l… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - njumarosi : RT @penemy87: Sophie: 'Ora faccio la valigia, mi lavo i capelli' Nicola: 'Esci?' Nicola mi stendi ??? #gfvip - Brenda_C__ : RT @afiresign_: “Ciò che penso è che la loro sia una disperazione alla ricerca di contenuti. Felici loro, felice io” Soleil su Sophie e… - LauraCattaneo9 : Raga ultimi voti.. salviamo SOLEIL NON DIVIDETE I VOTI, non manderà in nomination Mariana!! Sophie è sostenuta da c… -