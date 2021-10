Genoa-Sassuolo, il giallo del tocco di mani di Ferrari (Di lunedì 18 ottobre 2021) Episodio dubbio al 53' del match di domenica: rinvio dal fondo per il Sassuolo, il difensore prende il pallone con le mani sul tocco di Consigli e fa ripartire il gioco. Poteva starci il rigore Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) Episodio dubbio al 53' del match di domenica: rinvio dal fondo per il, il difensore prende il pallone con lesuldi Consigli e fa ripartire il gioco. Poteva starci il rigore

Advertising

pisto_gol : Sentiamo sempre dire che conta solo vincere: Genoa-Sassuolo è finita 2:2, ma lo stadio di Marassi è impazzito di gi… - mar_aie : RT @Matador1337: Chissà cosa pensa il mio vicino di posto in treno di me che ho visto prima Spezia-Salernitana e ora Genoa-Sassuolo, minimo… - izupero2525 : RT @SassuoloUS: Prima da titolare col Sassuolo e primi gol in neroverde per @iamscamacca ?????? Gli highlights completi di #GenoaSassuolo so… - vbknife : RT @SassuoloUS: Prima da titolare col Sassuolo e primi gol in neroverde per @iamscamacca ?????? Gli highlights completi di #GenoaSassuolo so… - NotiFut38033094 : ???? RESULTADOS SERIE A ?? Jornada 8 ?? Spezia 2 - 1 Salernitana ?? Lazio 3 - 1 Inter ?? AC Milan 3 - 2 H. Verona… -