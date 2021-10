Ex Spezia e Torino, Ebagua diventa Consigliere Comunale a Varese (Di lunedì 18 ottobre 2021) Osarimen Giulio Ebagua, ora tesserato per il Città di Varese, svolgerà anche il ruolo di Consigliere Comunale per la città Nuova avventura fuori dal calcio per Osarimen Giulio Ebagua. L’ex attaccante, tra le altre, di Spezia e Torino, ora tesserato per il Città di Varese, diventerà Consigliere Comunale della città lombarda. Un risultato ottenuto grazie alla vittoria di Davide Galimberti, candidato del PD sostenuto dal centravanti nigeriano, che ha vinto il ballottaggio con Matteo Bianchi della Lega. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Osarimen Giulio, ora tesserato per il Città di, svolgerà anche il ruolo diper la città Nuova avventura fuori dal calcio per Osarimen Giulio. L’ex attaccante, tra le altre, di, ora tesserato per il Città di, diventeràdella città lombarda. Un risultato ottenuto grazie alla vittoria di Davide Galimberti, candidato del PD sostenuto dal centravanti nigeriano, che ha vinto il ballottaggio con Matteo Bianchi della Lega. L'articolo proviene da Calcio News 24.

