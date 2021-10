Droga in auto. Arrestato 24enne (Di lunedì 18 ottobre 2021) In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel comune di Torricella (TA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di un 24enne del posto. Il giovane, incensurato, mentre era alla guida della sua autovettura, alla vista dei militari, lasciava trasparire un evidente nervosismo tanto da indurre gli operanti a procedere ad una perquisizione. Sulla sua persona si rinveniva una bustina in cellophane contenente circa 2 grammi di cocaina mentre la successiva perquisizione eseguita presso la propria abitazione permetteva il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente di diversa tipologia: 140 grammi di haschish e 62 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento, diversi bilancini elettronici di precisione, tutti ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 18 ottobre 2021) In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel comune di Torricella (TA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di undel posto. Il giovane, incensurato, mentre era alla guida della suavettura, alla vista dei militari, lasciava trasparire un evidente nervosismo tanto da indurre gli operanti a procedere ad una perquisizione. Sulla sua persona si rinveniva una bustina in cellophane contenente circa 2 grammi di cocaina mentre la successiva perquisizione eseguita presso la propria abitazione permetteva il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente di diversa tipologia: 140 grammi di haschish e 62 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento, diversi bilancini elettronici di precisione, tutti ...

