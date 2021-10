Da nord a sud monta la protesta di prof e studenti contro ingressi scaglionati e cattedre vuote (di I.Betti)

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono numerosi glicostretti ad un quotidiano pendolarismo per frequentare gli istituti ... Si creano troppi disagi in entrambe le turnazioni', riporta Skuola.net . Sianche a Milano e ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? #AlberiPerIlFuturo2021 Dal 2015 ad oggi abbiamo piantato circa 60.000 alberi e arbusti nelle aree urbane di oltr… - fattoquotidiano : Da Nord a Sud, Comuni e stanno impiegando i percettori del Reddito in scuole, biblioteche, musei, verde pubblico e… - berlusconi : In molte città da sud a Nord Forza Italia ha ottenuto risultati molto positivi. L’ultimo successo di questa settima… - _ro_beero : @Blulu @Emme_comegesooo Questo dato lo avevo letto su un articolo tempo fa, ma cambia sempre. Esiste povertà assolu… - _thegod_father : @Ilariahhhhh Quindi preferisci il nord al sud, razzista. -

Ultime Notizie dalla rete : nord sud

Il Sole 24 ORE

Da, il mondo della scuola è in subbuglio: studenti, professori e talvolta anche presidi, fanno fronte comune contro le cattedre ancora vuote e contro la doppia fascia oraria d'ingresso, che ......in fase avanzata nel quadrantedella città. Altro progetto, quello per la realizzazione del parcheggio interrato in piazzale Marvelli (100mila euro) , nell'ambito del Parco del Marein ...La settimana si apre con sole e temperature gradevoli. Da mercoledì in Lombardia arriva il maltempo. Poi un nuovo weekend sereno ...Proteste da Nord a Sud e licei occupati per il doppio orario. Cattedre ancora vuote: solo a Roma mancano 700 insegnanti ...