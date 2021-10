Cos’è l’enorme gasdotto Nord Stream 2 | e perché è così importante

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il recente aumento del prezzo delle bollette – annunciato in Italia per la prima volta a metà settembre dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani – ha riacceso i riflettori su un tema più vecchio e intricato: la dipendenza europea dal gas russo. L’energia elettrica consumata dentro i confini dell’Unione Europea dipende per il 20% dal gas proveniente dalla Russia. Ma per paesi come l’Italia la percentuale arriva a essere superiore al 40%. Nel 2019, per esempio, è stata del 47%. Dallo scorso marzo il prezzo del gas naturale è più che triplicato: dai 18 euro circa per megawattora di marzo agli oltre 60 euro di fine settembre. Succede per via del forte aumento della domanda di energia dovuto alla ripresa dei consumi e quindi delle attività industriali e produttive, ma questo non è l’unico motivo. Secondo diversi esperti la carenza di gas in Europa sarebbe dovuta anche a ...