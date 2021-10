Caravaggio | è Bolandrini bis | sconfitto Prevedini

(Di lunedì 18 ottobre 2021). Nessun ribaltone: Claudiosi riconferma sindaco al ballottaggio contro lo sfidante Giuseppe. Il sindaco uscente, sostenuto da due liste civiche e dal Pd, a spoglio ancora in corso è saldamente in vantaggio tanto che in piazza del municipio si stanno raccogliendo sostenitori e amici per festeggiarlo. Al ballottaggio ha partecipato il 53,75% degli aventi diritto al voto (al primo turno si era recato alle urne il 60,81%).ha potuto contare sul sostegno ottenuto anche dal candidato Carlo Mangoni che, dopo il primo turno, ha chiesto al suo elettorato di votarlo, mandando su tutte le furie il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, fermo al % (lo stesso Mangoni, alla vigilia delle amministrative, si sfilò dopo alcune tensioni dal centrodestra ...

