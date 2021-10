Bollette | deroga alla liberalizzazione per i clienti più vulnerabili

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il governo ha previsto unarispettocompletadel mercato elettrico per gli utenti più, dagli over 75 ai titolari di bonus sociale

Prevedendo di fatto una "" rispetto alla piena liberalizzazione che andrà a compimento all'inizio del 2023. L'intervento è contenuto nello schema di decreto legislativo di recepimento della ...Il decreto taglia -del governo da solo non basta a scongiurare gli effetti negativi". Ad ... Positivo, inoltre, il paventato prolungamento di sostegni e cassa integrazione ine fondo di ...Il governo ha previsto una deroga rispetto alla completa liberalizzazione del mercato elettrico per gli utenti più vulnerabili, dagli over 75 ai titolari di bonus sociale ...«Sulle piccole imprese irpine, come del resto del Paese, si sta per abbattere la stangata dell’incremento dei costi energetici, che rischia di vanificare i segnali di ripresa. Il decreto taglia-bollet ...