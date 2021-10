Ballottaggi, Meloni “Centrodestra sconfitto, ma non è una debacle” (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che si debba riconoscere che il Centrodestra esce sconfitto, credo che ne siamo tutti consapevoli. Il Centrodestra conferma Trieste ma non strappa le altre 5 grandi città”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. “Credo che però a parlare di debacle un pò ce ne passi, mi pare un pò eccessivo. La debacle è del M5S”, ha aggiunto.“Penso che questo richieda una valutazione approfondita del Centrodestra, bisognerà ragionare con maggiore freddezza ma alcune valutazioni si possono fare a caldo”, ha proseguito. “Ho parlato con Berlusconi e ora sentirò anche Salvini, credo che ci si debba vedere già questa settimana e lavorare insieme per un progetto chiaro – ha detto ancora Meloni -. Rimane un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che si debba riconoscere che ilesce, credo che ne siamo tutti consapevoli. Ilconferma Trieste ma non strappa le altre 5 grandi città”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in conferenza stampa. “Credo che però a parlare diun pò ce ne passi, mi pare un pò eccessivo. Laè del M5S”, ha aggiunto.“Penso che questo richieda una valutazione approfondita del, bisognerà ragionare con maggiore freddezza ma alcune valutazioni si possono fare a caldo”, ha proseguito. “Ho parlato con Berlusconi e ora sentirò anche Salvini, credo che ci si debba vedere già questa settimana e lavorare insieme per un progetto chiaro – ha detto ancora-. Rimane un ...

