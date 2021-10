ALVISE RIGO: VAI A BALLANDO? A CASA SI SONO MESSI A RIDERE. NON VOGLIO PASSARE PER IL BELLOCCIO… (Di lunedì 18 ottobre 2021) È uno degli assi sexy che Milly Carlucci ha calato a BALLANDO con le Stelle. ALVISE RIGO, l’ex rugbista e oggi modello, influencer e personal trainer, ha colpito il pubblico di Rai1 e lo studio con Rossella Erra che “sta per svenire” come fa notare la Carlucci. Intervistato da Visto, che gli dedica la copertina dal titolo “Il bello che balla”, ALVISE ci tiene a sottolineare che non vuole PASSARE per il belloccio passato per caso a BALLANDO. Svela le risate a CASA quando ha detto di essere tra i concorrenti dello show di Rai1 e che l’importante non è partecipare: vuole arrivare più avanti possibile. Le lezioni di fitness su QVC, poi Ogni Mattina e ora eccomi a BALLANDO “SONO stato notato dal canale QVC, dove SONO ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) È uno degli assi sexy che Milly Carlucci ha calato acon le Stelle., l’ex rugbista e oggi modello, influencer e personal trainer, ha colpito il pubblico di Rai1 e lo studio con Rossella Erra che “sta per svenire” come fa notare la Carlucci. Intervistato da Visto, che gli dedica la copertina dal titolo “Il bello che balla”,ci tiene a sottolineare che non vuoleper il belloccio passato per caso a. Svela le risate aquando ha detto di essere tra i concorrenti dello show di Rai1 e che l’importante non è partecipare: vuole arrivare più avanti possibile. Le lezioni di fitness su QVC, poi Ogni Mattina e ora eccomi astato notato dal canale QVC, dove...

