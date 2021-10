Uomini e Donne: Ida e Marcello, Interviene Riccardo Guarnieri! (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex cavaliere di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla conoscenza tra Ida Platano e Marcello Messina, dando pure un consiglio alla ex fidanzata. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato sul Magazine del programma di Maria De Filippi! Riccardo dice la sua su Ida e Marcello Riccardo Guarnieri è tornato a parlare di sé e di quanto sta succedendo nello studio di Uomini e Donne, seppure non sia più seduto nel parterre del Trono Over. L’ex cavaliere tarantino infatti, non ha fatto più ritorno dopo quanto accaduto con Roberta Di Padua. A proposito della dama di Cassino, Riccardo ha dichiarato di non averla più sentita dopo quella volta. Intervistato dal Magazine di U&D, ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex cavaliere diGuarnieri, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla conoscenza tra Ida Platano eMessina, dando pure un consiglio alla ex fidanzata. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato sul Magazine del programma di Maria De Filippi!dice la sua su Ida eGuarnieri è tornato a parlare di sé e di quanto sta succedendo nello studio di, seppure non sia più seduto nel parterre del Trono Over. L’ex cavaliere tarantino infatti, non ha fatto più ritorno dopo quanto accaduto con Roberta Di Padua. A proposito della dama di Cassino,ha dichiarato di non averla più sentita dopo quella volta. Intervistato dal Magazine di U&D, ...

