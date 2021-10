Traffico Roma del 17-10-2021 ore 07:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ancora pochi gli spostamenti sulla rete viaria della capitale in queste prime ore di domenica 17 ottobre prudenza Tuttavia per chi transita lungo via Flaminia Dov’è la polizia locale segnala un incidente all’altezza del raccordo in uscita dalla città stamattina in programma la maratona Roma Ostia si parte alle 8 dal palazzetto dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti il laghetto e quindi la Cristoforo Colombo fino ad Ostia in piazza San Pietro recita dell’angelus benedizione Apostolica possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora pochi gli spostamenti sulla rete viaria della capitale in queste prime ore di domenica 17 ottobre prudenza Tuttavia per chi transita lungo via Flaminia Dov’è la polizia locale segnala un incidente all’altezza del raccordo in uscita dalla città stamattina in programma la maratonaOstia si parte alle 8 dal palazzetto dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti il laghetto e quindi la Cristoforo Colombo fino ad Ostia in piazza San Pietro recita dell’angelus benedizione Apostolica possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-10-2021 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -