Taranto: per festeggiare un parente scarcerato accende batteria di fuochi d’artificio davanti all’ospedale, denunciato 41enne Polizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Questa volta è andata male ad un tarantino di 41 anni che nella serata di ieri ha ben pensato di festeggiare un parente appena scarcerato, con l’accensione di una batteria di fuochi d’artificio, davanti l’Ospedale SS. Annunziata proprio nelle vicinanze dell’abitazione di quest’ultimo. Ad assistere alla scena un funzionario della Questura di Taranto che libero dal servizio transitava in auto da quelle parti. Il poliziotto ha avuto la prontezza di filmare l’accaduto, di annotare la targa dell’auto sulla quale il 41enne si è allontanato ed ha fornito tutte le informazioni necessarie alla Sala Operativa 113 della Questura. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e ... Leggi su noinotizie (Di domenica 17 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Questa volta è andata male ad un tarantino di 41 anni che nella serata di ieri ha ben pensato diunappena, con l’accensione di unadil’Ospedale SS. Annunziata proprio nelle vicinanze dell’abitazione di quest’ultimo. Ad assistere alla scena un funzionario della Questura diche libero dal servizio transitava in auto da quelle parti. Il poliziotto ha avuto la prontezza di filmare l’accaduto, di annotare la targa dell’auto sulla quale ilsi è allontanato ed ha fornito tutte le informazioni necessarie alla Sala Operativa 113 della Questura. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e ...

