Snam per Venezia, modello di sostenibilità (Di domenica 17 ottobre 2021) Le città possono essere protagoniste della transizione ecologica, come laboratori permanenti di nuove idee per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività e l’attrazione di talenti, migliorando la condizione sociale ed economica dei cittadini, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: se n’è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” organizzato da Snam nell’ambito della 17esima Mostra Internazionale di Architettura, all’Arsenale di Venezia. “Nel futuro sarà centrale la sigla Esg (Environment, Social, Governance) – ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – e gli investitori non valuteranno più le aziende solo in base agli utili ma sul punteggio Esg, c’è già la coda da parte di aziende, PA e imprese per ottenere punteggi alti. Snam è stata tra le prime aziende in ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Le città possono essere protagoniste della transizione ecologica, come laboratori permanenti di nuove idee per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività e l’attrazione di talenti, migliorando la condizione sociale ed economica dei cittadini, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: se n’è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” organizzato danell’ambito della 17esima Mostra Internazionale di Architettura, all’Arsenale di. “Nel futuro sarà centrale la sigla Esg (Environment, Social, Governance) – ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di– e gli investitori non valuteranno più le aziende solo in base agli utili ma sul punteggio Esg, c’è già la coda da parte di aziende, PA e imprese per ottenere punteggi alti.è stata tra le prime aziende in ...

Advertising

zazoomblog : Snam per Venezia modello di sostenibilità - #Venezia #modello #sostenibilità - giornaleradiofm : Sostenibilità: Snam per Venezia, modello di sostenibilità: Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - Le città possono essere p… - fisco24_info : Snam per Venezia, modello di sostenibilità: Se n’è parlato al convegno “Le nuove città, resilienti e sostenibili” o… - TV7Benevento : Snam per Venezia, modello di sostenibilità... - italiaserait : Snam per Venezia, modello di sostenibilità -