Ragazzina uccisa a colpi di fucile | la confessione è arrivata durante la notte

(Di domenica 17 ottobre 2021) San Felice del Benaco conta appena tremila abitanti: è un comune in provincia di Brescia, costruito su uno delle sponde del Lago di Garda. Ieri, sabato 16 ottobre, la piccola comunità è stata attraversata da una terribile tragedia: unadi appena 15 anni, Viola Balzaretti, è morta dopo che un colpo di unl'ha raggiunta. Inizialmente si credeva che a far partire quel proiettile – al momento sembrerebbe in via accidentale – fosse stato il padre Roberto, medico legale di 57 anni ed ex assessore comunale.l'interrogatorio, che si è svolto ieri, il padre ha rivelato che a sparare è stato il figlio tredicenne: i due stavano mostrando l'arma alla giovane quando il 13enne ha esploso il colpo.Viola è morta davanti agli occhi del fratello e dei genitoriTutto è accaduto intorno alle 16.30 ...

Padre e figlio stavano mostrando il fucile allaquando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul colpo. Il ragazzino non è imputabile. ...Unadi 15 anni , in casa con la sua famiglia, è statada un colpo di pistola partito per sbaglio da un fucile . Inizialmente si era pensato fosse stato il padre a sparare per errore, ...Nel Bresciano una ragazzina di 15 anni è stata uccisa da un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente mentre si trovava in famiglia. A ...Non è stato il padre ma il fratello tredicenne ad esplodere il colpo di fucile che sabato sera a San Felice del Benaco (Brescia), ha ucciso Viola Balzaretti ...