Pensione a 63 anni, riscatto della laurea gratuito, Ape sociale: tutte le novità (Di domenica 17 ottobre 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha rilanciato l’ipotesi dell’uscita dal lavoro a 63-64 anni con una Pensione ridotta, calcolata solo sulla quota contributiva e ha parlato di gratuità per il riscatto degli anni di studi Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha rilanciato l’ipotesi dell’uscita dal lavoro a 63-64con unaridotta, calcolata solo sulla quota contributiva e ha parlato di gratuità per ildeglidi studi

Advertising

1862gigi : RT @luigivanti: Ho un caro amico a Genova, ora in pensione. Era portuale. In questi anni mi ha sempre raccontato ciò che faceva, le soffere… - lorenzmariapia : RT @luigivanti: Ho un caro amico a Genova, ora in pensione. Era portuale. In questi anni mi ha sempre raccontato ciò che faceva, le soffere… - MarySpes : RT @luigivanti: Ho un caro amico a Genova, ora in pensione. Era portuale. In questi anni mi ha sempre raccontato ciò che faceva, le soffere… - Sweenytapi : RT @luigivanti: Ho un caro amico a Genova, ora in pensione. Era portuale. In questi anni mi ha sempre raccontato ciò che faceva, le soffere… - MauS0303 : @giorgia89674987 @jobwithinternet Credo vada a breve in pensione,, 70 anni -