Osio Sotto, schianto in auto contro un palo: muore ragazzo

Bergamo, 17 ottobre 2021 - Tragico incidente questa mattina all'alba. Un ragazzo di 24 anni, Leonardo Gerenzani, di Bottanuco, è morto alle 6,20 di questa mattina schiantandosi con la sua Alfa Romeo

Osio Sotto, schianto in auto contro un palo: muore ragazzo

Un ragazzo di 24 anni, Leonardo Gerenzani, di Bottanuco, è morto alle 6,20 di questa mattina schiantandosi con la sua Alfa Romeo Giulietta contro un palo stradale a Osio Sotto. L'incidente non ha

